Собянин: Уже 55 зданий обновлено в рамках программы «Моя школа»
Здания образовательных учреждений обновляют в Москве в рамках программы «Моя школа», это позволяет сделать их более современными и функциональными. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
«Меняются не только фасады и интерьеры, но и техническое наполнение. В частности, полностью обновляются все инженерные системы. Дети должны учиться в светлых и комфортных пространствах», — указал градоначальник.
Специалисты проделали масштабную работу по прокладке и модернизации коммуникаций. Во время реконструкции зданий отремонтировали и переложили 13,5 километра сетей водоснабжения, свыше 5 км сетей водоотведения, на большинстве объектов заменили водомерные узлы. Кроме того, специалисты строят трансформаторные подстанции и прокладывают более 186 км кабельных линий, благодаря чему школы получат дополнительные мощности и смогут задействовать резервное питание в случае технологических сбоев.
Также в планах ремонт и обновление свыше 55 км сетей теплоснабжения, модернизация оборудования тепловых пунктов для бесперебойной подачи тепла и горячей воды, обновление ливневой канализации там, где это необходимо. Работы выполняют с помощью современной спецтехники, необходимых технологий и материалов отечественного производства.
Реализация программы «Моя школа» стартовала в прошлом году. После реконструкции уже открыты 55 зданий. С 2026 года планируется обновлять десятки школ ежегодно.
