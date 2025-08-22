Собянин: Уже 17-й дом передан под заселение по реновации в районе Люблино
Под заселение передана 17-я новостройка по программе реновации в районе Люблино в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
В новое жилье уже переселяются больше 600 человек — 220 семей из трех старых домов.
«Всего в комплексе 348 квартир, четыре из них спроектированы для удобства маломобильных жителей», — указал Собянин.
Новый комплекс намного комфортнее устаревших домов, он оснащен 16 лифтами, помещениями для колясок и велосипедов, комнатами консьержей. На первом этаже откроют магазины и предприятия сферы услуг, во дворе появятся три детские и одна спортивная площадки, зоны отдыха.
Район Люблино стал одним из лидеров программы реновации. Полностью расселены 48 домов, всего переехали или находятся в процессе переселения москвичи из 57 домов.
