Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов
В Москве увеличили нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
В частности, с 1 сентября подушевой норматив на учащихся начальных классов вырастет на 3,6 тысячи рублей и составит 147,8 тысячи рублей в год. Норматив на учеников пятых — девятых классов станет больше на 1,7 тысячи рублей (166,5 тысячи рублей), а 10–11-х классов — на 1,7 тысячи рублей (186,9 тысячи рублей).
Что касается нормативных затрат на одного воспитанника дошкольного отделения для групп полного дня, то они выросли на 10,3 тысячи рублей - до 219,6 тысячи рублей в год.
В пресс-службе московского правительства напомнили, что бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам с 2020 года получают как государственные, так и негосударственные школы и детские сады столицы.
Ранее Собянин заявил, что в 2024 году в Коммунарке, которая стала большим и современным районом столицы, будут введены девять образовательных учреждений, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru