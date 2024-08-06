Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

В частности, с 1 сентября подушевой норматив на учащихся начальных классов вырастет на 3,6 тысячи рублей и составит 147,8 тысячи рублей в год. Норматив на учеников пятых — девятых классов станет больше на 1,7 тысячи рублей (166,5 тысячи рублей), а 10–11-х классов — на 1,7 тысячи рублей (186,9 тысячи рублей).

Что касается нормативных затрат на одного воспитанника дошкольного отделения для групп полного дня, то они выросли на 10,3 тысячи рублей - до 219,6 тысячи рублей в год.

В пресс-службе московского правительства напомнили, что бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам с 2020 года получают как государственные, так и негосударственные школы и детские сады столицы.

Ранее Собянин заявил, что в 2024 году в Коммунарке, которая стала большим и современным районом столицы, будут введены девять образовательных учреждений, сообщает RT.

