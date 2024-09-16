Десять спортивных и торговых объектов откроются в парках на западе Москвы

Столичные власти выставили на торги десять объектов для точек общепита и занятий спортом в парках «Фили», Олимпийской деревни и 50-летия Октября. Об этом заявил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов.

По его словам, в шести киосках, площадь каждого из которых — девять квадратных метров, разместятся точки общественного питания, а в четырех павильонах площадью от 49 до 300 «квадратов» будут открыты центры, досуга, фитнес-залы и пункты проката спортивного инвентаря.

Торговые киоски откроются в парке «Фили», самой крупный спортивный павильон — в Парке Олимпийской деревни, еще три объекта — в парке 50-летия Октября.

Заявочные компании завершатся 20 сентября, торги пройдут 25 сентября. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

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