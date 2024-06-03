Собянин открыл пешеходную галерею между станциями метро и МЦД-4 Кутузовская

По его словам, с открытием галереи завершилось создание крупного московского городского вокзала Кутузовская, где пересекаются три линии рельсового транспорта, а рядом расположена остановка речного электротранспорта.

«На Кутузовской, по сути, с нуля построен один из крупнейших транспортных узлов города Москвы», — указал градоначальник.

Отмечается, что благодаря строительству Кутузовской время пересадки с МЦД-4 на метро сократилось в два раза - до четырёх минут. А с запуском четвёртого диаметра пассажиры получили новые варианты маршрутов.

Ранее Собянин заявил, что правительство Москвы проведет электронный конкурс на офсет на поставку автоматов по продаже билетов в городском транспорте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

