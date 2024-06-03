Собянин утвердил новые критерии получения поддержки промпредприятий

С мая компании, претендующие на налоговые льготы и бюджетные субсидии в Москве, должны соответствовать следующим критериям: зарплаты работников должны составлять не менее среднемесячного показателя по отрасли промышленности; выручка от производства за последний год должна превышать 8 млн рублей на одного работника; размер фонда оплаты труда на один гектар земельных участков должен быть не менее 160 млн рублей в год; суммарные инвестиции в необоротные активы на 1 га земли должны составлять не менее 1 млрд рублей.

Также, по словам мэра, с января 2025 года критерии по объему выручки и фонду оплаты труда будут подвергаться индексации и корректировке.

