Собянин: Новый корпус больницы святого Владимира планируется открыть в 2025 году
Новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира планируется открыть в 2025 году, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, в новом корпусе расположатся экспертный центр по лечению и диагностике детских заболеваний, 15 операционных.
Главным украшением здания станут три больших атриума. Кроме того, со второго по шестой этаж новой больницы будет установлено витражное остекление, благодаря которому внутрь здания будет поступать больше солнечного света.
На сегодняшний день новый корпус уже готов наполовину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru