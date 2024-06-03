Собянин: Новый корпус больницы святого Владимира планируется открыть в 2025 году

Новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира планируется открыть в 2025 году, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин рассказал о первом месяце работы обновленных приемных отделений больниц

По его словам, в новом корпусе расположатся экспертный центр по лечению и диагностике детских заболеваний, 15 операционных.

Главным украшением здания станут три больших атриума. Кроме того, со второго по шестой этаж новой больницы будет установлено витражное остекление, благодаря которому внутрь здания будет поступать больше солнечного света.

На сегодняшний день новый корпус уже готов наполовину.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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