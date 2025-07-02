Собянин: Учащиеся школ искусств Москвы за год завоевали 280 Гран-при за рубежом

Развитая сеть городских учреждений творческого образования работает в Москве, в столице действует 153 таких учреждения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, в учреждениях преподают более 40 направлений в области музыки, живописи, хореографии, театра и учатся около 100 тысяч ребят.

«Как и в любом другом деле путь к успеху в творческой профессии ведет через большой повседневный труд и регулярное участие в творческих конкурсах. Соревнования со сверстниками дают незаменимый опыт и стимулы совершенствовать своё искусство, а победы открывают новые горизонты», - подчеркнул Собянин.

В прошлом учебном году учащиеся столичных школ искусств представляли город более чем на 20 площадках по всему миру и завоевали призовые места на творческих конкурсах в разных странах, в том числе в Андорре, Австрии, Испании, Китае, Нидерландах, США. Москвичи стали обладателями 10 тысяч наград, дипломов и призов, включая свыше 280 Гран-при.

Кроме того, участники из столицы выиграли более 16 тысяч наград на всероссийских и региональных конкурсах и фестивалях.

