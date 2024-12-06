Собянин: Центр «Профессии будущего» помогает освоить любую из 75 специальностей
В Москве уже год работает Центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, любой желающий может всего за 3,5 месяца освоить в центре одну из 75 востребованных специальностей, после чего карьерные наставники подберут подходящую вакансию и организуют собеседования с работодателями.
«Особое внимание уделяем будущим кадрам. На площадке центра девятиклассники могут посетить иммерсивную экскурсию в 5D-кинотеатре, пройти профориентационный тест, познакомиться с представителями столичных колледжей», — написал Сергей Собянин.
Градоначальник добавил, что обучение в центре, который в настоящее время сотрудничает более чем с тремя тысячами предприятий, уже прошли 20 тысяч человек.
Ранее Собянин заявил, что на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» появится второй флагманский центр практической подготовки колледжей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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