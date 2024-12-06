Сергей Собянин сообщил о запуске сети фирменных магазинов «Сделано в Москве»

Самый первый магазин был открыт в феврале в кластере «Ломоносов».

Собянин подчеркнул, что в торговых точках представлено больше 400 локальных брендов – это и аксессуары, косметика, одежда, детские товары, декор для дома, спортивные товары и многое другое.

Также в преддверии новогодних праздников в магазинах можно не только купить подарки близким, но и посетить мастер-классы стилистов и визажистов, а в конце декабря в рамках проекта «Зима в Москве» откроется маркет волшебства с товарами бренда «Сделано в Москве».



