Сергей Собянин сообщил о запуске сети фирменных магазинов «Сделано в Москве»

В столице открылись четыре новых магазина в рамках проекта «Сделано в Москве», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, новые торговые точки открылись в районных центрах «Место встречи»: в «Байконуре», «Марсе», «Бирюсинке» и «Ангаре».

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Самый первый магазин был открыт в феврале в кластере «Ломоносов».

Собянин подчеркнул, что в торговых точках представлено больше 400 локальных брендов – это и аксессуары, косметика, одежда, детские товары, декор для дома, спортивные товары и многое другое.

Также в преддверии новогодних праздников в магазинах можно не только купить подарки близким, но и посетить мастер-классы стилистов и визажистов, а в конце декабря в рамках проекта «Зима в Москве» откроется маркет волшебства с товарами бренда «Сделано в Москве».


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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
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