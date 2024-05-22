Собянин: Центр «Мои документы» в Лианозове переедет в более просторное здание

Центр госуслуг «Мои документы» района Лианозово до конца текущего года переедет в более просторное здание на улице Абрамцевская. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что площадь центра вырастет в три раза – с 889 до 2,7 тысячи «квадратов». По словам Собянина, это позволит открыть около 50 окон приема. Также там будут располагаться, в частности, комната матери и ребенка, кабинет для регистрации брака и игровая зона для детей.

Мэр подчеркнул, что город продолжает повышать качество оказания госуслуг. Так, в 2024 году приводят в порядок помещения для двух центров районов Арбат и Южное Тушино.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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