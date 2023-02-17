Собянин поздравил сотрудников МФЦ с 5-летием проекта «Искренний сервис»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников МФЦ с пятилетием проекта «Искренний сервис». Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Мэр столицы подчеркнул, что «Искренний сервис» — не просто оформление госуслуги: прежде всего это внимательное отношение к посетителю. Как отметил Собянин, проект начинался в московских центрах «Мои документы». После успеха «Искреннего сервиса» в центрах госуслуг стандарт начали внедрять и в другие городские службы.

Сейчас почти 1,5 тысячи администраторов работают в поликлиниках столицы и создают для пациентов дружелюбную и комфортную атмосферу. Кроме того, сотрудники офисов МФЦ работают в первом флагманском центре на базе ГКБ имени Вересаева.

«Спасибо каждому сотруднику центров госуслуг за профессионализм и доброе отношение к своей работе», — добавил Собянин.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:ПоздравлениеМФЦМоскваСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры