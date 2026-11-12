Собянин: Три территории обновили на севере Москвы в этом году

Он отметил, что в прошлом году в САО реализовали десять крупных проектов, а в этом сезоне обновили еще три территории. В частности, это Ижорский сквер и прилегающие дворы в Дмитровском районе.

Здесь для детей оборудовали игровые городки с научными элементами и полосами препятствий. Благодаря им мальчишки и девчонки развивают силу и ловкость на полосах препятствий, в необычных переходах и лабиринтах, узнают много нового с помощью «научных» элементов. Также они могут почувствовать себя строителями в гигантской песочнице с механизмами для пересыпки песка.

Для любителей спорта были установлены тренажеры, стена для скалолазания и фитнес-станция с рукоходами. Желающие перевести дух да и просто отдохнуть могут расположиться на современных скамейках и лавочках необычных форм, а также на парковых качелях. А выполненное дополнительное озеленение добавило скверу уюта.

«В самом сквере и прилегающих дворах привели в порядок пешеходные дорожки и создали новые удобные маршруты», - рассказал градоначальник.

Благоустройство выполнили и в Левобережном районе. Работы затронули бульвар в Валдайском проезде. В результате у местных жителей появилась комфортная зона для досуга и прогулок площадью более двух гектаров. Здесь также обновили дорожно-тропиночную сеть, установили удобные скамейки и парковые качели для отдыха. Расположенный неподалеку сквер у районного центра «Нева» был оформлен по мотивам русских народных сказок.

Предназначенные для детей игровые городки в виде башенок и геометрических фигур оснащены лазалками, переходами и горками разных видов. Кроме того, есть канатные паутинки, качели-гнезда, балансиры и песочница с развивающими элементами.

Для любителей спорта и активного отдыха предназначена новая спортивна площадка. В рамках благоустройства была оборудована просторная воркаут-зона, установлены тренажеры для проработки всех групп мышц и столы для настольного тенниса. Обновили и хоккейную коробку, которая получила качественное ограждение и специальное покрытие, позволяющее летом играть в хоккей с мячом, а зимой – в классический хоккей на льду.

Кроме того, не остались без внимание и московские собак. Для них и их питомцев обновили прогулочную площадку, в оснащение которой вошли разнообразные дрессировочные снаряды.

