Собянин сообщил об открытии новой набережной Москвы-реки

По его словам, в этом году будут завершены сразу несколько проектов по созданию новых променадов в районе Филёвской поймы. В частности, недавно левый берег Москвы-реки украсила Шелепихинская набережная. Что касается правого берега, то здесь сначала обновили небольшой участок между Шелепихинским и Белорусским мостами, а затем открыли новую набережную у театра «Мастерская Петра Фоменко», до которого был продлён прогулочный маршрут. Машины здесь ездить не будут.

Уточняется, что протяжённость нового участка набережной Москвы-реки от Белорусского моста до театра «Мастерская Петра Фоменко» превышает один километр. Для его создания были выполены работы по укреплению берегового склон. В их рамках на всем протяжении набережной была возведена подпорная стена, которая предотвращает оползни и размыв грунта.

Градоначальник напомнил, что более 70 лет назад здесь снимался знаменитый фильм «Старик Хоттабыч». По мотивам легендарной киносказки на набережной были установлены арт-объекты, превращающие обычную прогулку вдоль воды в небольшое приключение. В их числе кувшин, около которого размещена надпись «Иногда чудеса начинаются с одной находки», а также деревянные перила с фразой «Да исполнится желание твоё!». Кроме того, рядом с шезлонгами был установлен «ковёр-самолёт», есть отбрасывающий тень Старика Хоттабыча в тёмное время суток специальный светильник, и металлические следы восточных туфель, начинающиеся у парапета и ведущие к «потерянной туфле» на прогулочной дорожке.

Мэр рассказал, что вдоль набережной был организован регулярный речной маршрут «Киевский — Парк Фили», ближайший к нему причал — «Кутузовский». В будущем планируется открыть новые причалы-остановки.

«В перспективе на правом берегу Москвы-реки появится единый прогулочный променад протяжённостью семь километров — от строящегося моста-паруса в створе улицы Новозаводской до театра «Мастерская Петра Фоменко». По оценке, в выходные и праздничные дни им будут пользоваться свыше 9 тысяч человек в сутки», - написал он.

Собянин указал, что уже завершено благоустройство 2,6 километра - это около 40% маршрута. Стартовали работы по приведению в порядок участка от моста-паруса в створе улицы Новозаводской до моста Академика Королёва, протяжённость которого превышает четыре километра. Закончить работы планируется в четвёртом квартале 2028 года.

