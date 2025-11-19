Собянин: Треть компаний малого и среднего бизнеса в Москве возглавляют женщины
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Международным днем женского предпринимательства, который отмечается 19 ноября. Об этом градоначальник написал в своем канале.
Собянин пожелал предпринимательницам успехов и процветания. Как отметил мэр, многие жительницы Москвы успешно ведут бизнес в разных направлениях — от сферы услуг до цифровых технологий и креативных индустрий. Женщины возглавляют треть организаций малого и среднего бизнеса в столице, каждая пятая руководит городским промышленным предприятием. Так, в особой экономической зоне «Технополис Москва» женщины возглавляют организации из фармацевтической и медицинской отраслей, сфер микроэлектроники, легкой промышленности.
В числе таких предприятий — завод-производитель лекарств «Велфарм-М», выпускающая изделия для эстетической медицины компания «Мезоформула», производитель ортопедической обуви и адаптивной одежды «Ортомода». Также женщины создают в Москве авторские бренды парфюмерии, развивают проекты в сфере выпуска продуктов. Предпринимательницам доступно свыше 20 инструментов поддержки, в том числе офсетные контракты и программы льготного кредитования. Также бизнесвумен могут пройти образовательные курсы, получить консультации, воспользоваться онлайн-сервисами, поучаствовать в проекте «Мама-предприниматель» и форуме «Мамы. Дети. Бизнес».
Столица активно поддерживает женские бизнес-инициативы с помощью ГБУ «Малый бизнес Москвы». В прошлом году на долю горожанок пришлось 57 процентов обращений за обучающими программами, 45 процентов — за консультациями.
