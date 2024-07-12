В челябинском Златоусте пешеход погибла в ДТП с двумя трамваями

ДТП произошло пятницу в 11:35 (09:35 мск) на проспекте Гагарина. Два транспортных средства столкнулись, после один из трамваев продвинулся вперед и наехал на женщину-пешехода.

«В результате ДТП пешеход скончалась в медицинском учреждении, травмы получили водитель трамвая и 6 пассажиров», — указали в Госавтоинспекции.

Пострадавших доставили в медучреждение. На месте ЧП работает полиция, которая устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее два трамвая столкнулись в Кемерове, в результате один человек погиб, более 140 пострадали, напоминает RT.

