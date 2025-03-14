Собянин: Территории более 50 транспортных объектов благоустроят в этом году

Он напомнил, что за 10 лет были обустроены «комфортные и функциональные пространства» около порядка 450 транспортных узлов, станций метро и других объектов.

«В текущем году обновим территории... в том числе около четырёх станций метро, 10 станций МЦД, шести крупных транспортных узлов, а также 17 локальных объектов улично-дорожной сети», – написал градоначальник.

Мэр добавил, что общая площадь благоустраиваемых объектов составляет 350,4 га.

Ранее Собянин заявил о начале строительства тоннеля на участке Московского скоростного диаметра (МСД) на пересечении с Бакинской улицей, который позволит улучшить транспортную доступность южных районов столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

