Собянин: Суперсервису «Переезд по программе реновации» исполнилось шесть лет

По его словам, сервис объединил основные услуги и информацию, которые необходимы жителям на всём пути к новоселью и после получения ключей.

В частности, с платформы можно в том числе загрузить необходимые документы для подготовки проекта договора на новое жильё, записаться на осмотр предложенной квартиры, подать заявление на устранение выявленных дефектов в новой квартире и воспользоваться помощью в организации переезда. Кроме того, москвичам предлагают записаться на заключение договора и к нотариусу.

«Всё это снижает количество очных обращений и помогает сделать процесс заселения в новое жильё по Программе реновации более понятным и организованным. Суперсервисом уже воспользовались свыше 290 тысяч человек», - написал мэр.

Он также отметил, что в 2026 году основные возможности цифрового сопровождения переезда стали доступны и в мобильном приложении «Моя Москва».

Ранее глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что за первые девять месяцев текущего года москвичи воспользовались сервисом «Переезд по Программе реновации» более девяти тысяч раз. При этом в третьем квартале, по сравнению с началом года, количество обращений выросло в два с половиной раза.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в свою очередь, отметила, что самой востребованной опцией сервиса стала онлайн-запись на осмотр квартир - ею воспользовались более шести тысяч семей. Загрузку на портал документов для подготовки договоров выбрали ещё около 1,3 тысячи семей, и столько же — подобрали дату заключения договоров. По её словам, по сравнению с прошлым годом востребованность указанных опций выросла почти в три раза.

В московском правительстве добавили, что столица продолжает развивать цифровые инструменты - это соответствует целям и инициативам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Ядром цифровой экосистемы города является портал mos.ru, где в настоящее время собрано более 460 услуг и сервисов. Они помогают гражданам решать практически любые вопросы в онлайн-режиме. В частности, москвичи могут оплачивать счета, узнавать оценки ребенка в школе и расписание занятий, а также передавать показания счетчиков, записывать питомца к ветеринару, покупать билеты на культурные мероприяти и многое другое.

