Ефимов: 141 дом расселили по программе реновации в Новой Москве
В Новой Москве с начала реализации программы реновации полностью расселили 141 дом. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в Троицком и Новомосковском административных округах программа охватывает 268 домов старого жилого фонда. В новые квартиры переедут ориентировочно свыше 24 тысяч человек.
«Сегодня новоселье уже отметили все жители 141 здания. Из них 106 объектов демонтировали. В ТиНАО по программе реновации горожане получают новые квартиры в границах округа, где ранее находился их старый дом. Жилье улучшенной планировки предоставляется уже с готовой отделкой по стандартам программы реновации», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Он также напомнил о том, что перевезти вещи новоселам помогает городская программа «Помощь в переезде». Оформить ее можно в Центре информирования населения или на сайте mos.ru.
Расселенные ветхие дома демонтируют с применением современной технологии «умный снос», которая сокращает негативное воздействие на окружающую среду. На освобожденных территориях в перспективе планируется возвести современные жилые комплексы и объекты социальной и иной инфраструктуры.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к концу 2029 года новое жилье по программе реновации получат более 500 тысяч москвичей. Всего реновация охватит около миллиона горожан и предусматривает расселение 5176 домов.
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