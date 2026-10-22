Собянин: Суперколледж и спорткомплекс построят в районе Коммунарка

По его словам, именно в Коммунарке открыта суперсовременная больница, а также возводится новый кампус университета «СТАНКИН». Кроме того, был дан старт строительству ещё трёх знаковых объектов. В частности, по поручению президента РФ Владимира Путина здесь создаётся уникальный Межмузейный Депозитарно-выставочный комплекс — хранилище и выставочный комплекс сокровищ российских музеев одновременно.

Градоначальник рассказал, что на объекте будет обеспечен будет полный цикл работы с музейными предметами: от приёма и первичной обработки до исследования, реставрации, хранения и экспонирования.

«В отличие от традиционных закрытых запасников, шедевры будут находиться в открытом доступе. Сюда можно будет прийти, как в обычный музей. Завершить создание комплекса планируется в 2028 году», - написал мэр.

В пятиэтажном здании, помимо прочего, будет зона просветительских программ площадью более 2,6 тысячи квадратных метров с мастерскими, студиями и классами для семинаров, игровых занятий с детьми и небольших выставок. Предусмотрен многофункциональный зал на 350 человек со сценой-эстрадой и зрительскими местами на разных уровнях, а также общественные пространства с атриумом и кафе.

Второй проект — это строительство Суперколледжа, который станет вкладом города в реализацию федерального проекта развития среднего профессионального образования. Собянин указал, что он станет крупнейшим в России центром среднего профессионального образования. В Суперколледже будут готовить высококвалифицированные кадры по семи ключевым направлениям — от строительства и промышленности до креативных индустрий и гостеприимства.

Завершить возведение образовательного учреждения планируется в 2029 году. Мэр указал, что оно войдёт в состав единого научно-образовательного кластера в Коммунарке вместе с кампусом МГТУ «СТАНКИН» и Головным центром компетенций станкоинструментальной промышленности.

Глава столицы сообщил, что параллельно стартовало строительство современного спортивного комплекса для студентов Суперколледжа и «СТАНКИНа». Это третий мегапроект. В спорткомплексе предусмотрены универсальные залы, легкоатлетический манеж, 50-метровый бассейн, ледовая арена, залы специальной физической подготовки, борьбы, силовой подготовки и армрестлинга, гимнастики. Также предусмотрены пространства для современных форматов активности. Это мультимедийная аудитория для киберспорта и электронный тир. Завершить работы планируется в 2029 году.

