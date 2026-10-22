Ефимов: 69 социальных объектов построили в Москве за девять месяцев

С января по сентябрь 2026 года в Москве ввели в эксплуатацию 69 социальных объектов. По данным главы столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, их общая площадь превысила 732 тысячи квадратных метров. География их строительства охватила все административные округа города.

«За девять месяцев 2026 года построено и сдано в эксплуатацию 69 объектов социальной направленности. Среди них преобладают учреждения образования – 47 зданий школ, детских садов и образовательных комплексов, которые обеспечили город почти 21 тысячей мест для школьников и дошкольников. Наряду с ними построили шесть объектов культуры, пять объектов здравоохранения и 11 спортивных объектов», — сообщил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

ФОТО: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

Например, школа на 800 мест была построена в Дмитровском районе на севере столицы. В Щербинке Новомосковского округа построили детский сад площадью около четырех тысяч квадратных метров на 300 воспитанников.

Такие объекты делают городскую среду удобнее для жителей. Они возводятся рядом с жилой застройкой, снижают нагрузку на существующие учреждения и снижают количество поездок горожан через весь город, добавил Ефимов.

Основной объем строительства был профинансирован внебюджетными средствами — на вложения частных инвесторов пришлось 52 объекта площадью более 473 тысяч квадратных метров.

Как отметили в Мосгосстройнадзоре, на каждом этапе строительства социальных объектов проводились проверки. На площадках было осуществлено свыше 450 контрольно-надзорных мероприятий. Инспекторы оценивали качество конструкций и материалов на соответствие проектам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в течение трех лет в городе запланировано строительство 29 объектов здравоохранения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Владимир Ефимов, глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Горячие новости

Все новости

партнеры