Ефимов: 69 социальных объектов построили в Москве за девять месяцев

Например, школа на 800 мест была построена в Дмитровском районе на севере столицы. В Щербинке Новомосковского округа построили детский сад площадью около четырех тысяч квадратных метров на 300 воспитанников.

Такие объекты делают городскую среду удобнее для жителей. Они возводятся рядом с жилой застройкой, снижают нагрузку на существующие учреждения и снижают количество поездок горожан через весь город, добавил Ефимов.

Основной объем строительства был профинансирован внебюджетными средствами — на вложения частных инвесторов пришлось 52 объекта площадью более 473 тысяч квадратных метров.

Как отметили в Мосгосстройнадзоре, на каждом этапе строительства социальных объектов проводились проверки. На площадках было осуществлено свыше 450 контрольно-надзорных мероприятий. Инспекторы оценивали качество конструкций и материалов на соответствие проектам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в течение трех лет в городе запланировано строительство 29 объектов здравоохранения.

