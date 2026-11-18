Одно из главных направлений работы движения — трудоустройство студентов во время летних каникул. Участники отрядов получают возможность попробовать себя в разных сферах. Они работают на строительных объектах, в медучреждениях, детских лагерях, пассажирских поездах, организациях сферы услуг и сельском хозяйстве. Причем география такой деятельности не ограничивается Москвой. Молодые люди отправляются в десятки регионов РФ.



Для многих ребят это возможность приобрести навыки, которые пригодятся после окончания вуза. Работа в коллективе, ответственность за общий результат, организация мероприятий и взаимодействие с людьми становятся частью профессионального и личного развития. Полученный опыт помогает участникам определиться с дальнейшими планами и попробовать себя в роли организаторов и руководителей.



Истории выпускников движения показывают, как участие в студотрядах может стать отправной точкой для дальнейшей карьеры. Например, Юлия Баринова в 2022-м основала и возглавила педагогический отряд «Молодость» в Московском городском педуниверситете. Начав с организации студенческого объединения, она продолжила развиваться в сфере работы с молодежью. Сейчас девушка реализует проекты по поддержке молодых талантов в крупной компании.



Другой пример — Назар Мишин. Он прошел путь от участника студенческого отряда до организатора масштабных мероприятий в штабе МПГУ. Кроме того, Мишин подключался к всероссийским проектам и получил признание на региональном уровне, стал лучшим руководителем в своем субъекте.



Виктория Абрамкина начала заниматься организацией трудовых отрядов еще в школьные годы. В Воронеже она создала успешное объединение, а после переезда в столицу возглавила объединение подростков при РАНХиГС.



Помимо трудовой деятельности, столичные студотряды участвуют в социальных и волонтерских инициативах, уточнил Собянин. Ребята собирают гуманитарную помощь и оказывают поддержку старшему поколению. Такая работа позволяет ребятам включаться в решение общественных задач, приобретать опыт добровольческой деятельности и взаимодействовать с теми, кому необходима помощь.



Стать частью движения может каждый желающий. Студенческие отряды предлагают возможность бесплатно освоить востребованные рабочие профессии, получить практический опыт и принять участие в масштабных проектах. Для студентов это один из способов познакомиться с будущей сферой деятельности еще во время учебы, а для школьников — попробовать себя в организации трудовых и общественных инициатив.



Развитие таких объединений соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети», направленного на создание условий для самореализации молодых людей в разных сферах.

