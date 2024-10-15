Собянин: Станция метро «Корниловская» находится в высокой степени готовности

Станция «Корниловская» новой Троицкой линии метрополитена находится в высокой степени готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, проводится благоустройство территории, продолжается отделка внутренних помещений и пассажирской зоны. Собянин отметил, что в ближайшее время приступят к пусконаладочным работам систем жизнеобеспечения станции.

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Кроме того, возводятся и другие участки изумрудной линии. В частности, на «Вавиловской» приступили к отделочным работам во внутренних помещениях и на тягово-понизительной подстанции. На сегодняшний день проводится передача наземных площадок около притоннельных сооружений на Ленинском проспекте для дальнейшего благоустройства. У станции будет один подземный вестибюль и три примыкающих к нему пешеходных павильона.

В свою очередь на станции «Академическая» наполовину закончено строительство основных монолитных конструкций. Строители продолжают армировать бетонное основание под эскалаторы. С «Академической» можно будет сделать пересадку на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

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ФОТО: ТАСС / Максим Блинов
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