Собянин: Одобрен проект бюджета Москвы на 2025–2027 годы

Правительство Москвы одобрило проект закона о бюджете столицы на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Бюджет был сформирован в соответствии со стратегическими планами развития экономики, инфраструктуры, социальной сферы города до 2030 года, ожидаемых итогов исполнения бюджета текущего года, базового сценария прогноза социально-экономического развития столицы на ближайшие три года.

В 2022–2023 годах экономика Москвы в целом адаптировалась к беспрецедентному санкционному давлению недружественных государств, сегодня она вышла на траекторию сбалансированного роста. В городе активно внедряют отечественные технологические разработки, замещают продукцию из недружественных стран, зависимость от импорта оборудования и комплектующих снижается, при этом зафиксирован высокий уровень занятости населения. Это позволяет прогнозировать дальнейшее поступательное развитие столичной экономики в ближайшие три года.

В следующем году расходы на реализацию 13 государственных программ города составят 90% расходной части бюджета. В их число входят развитие здравоохранения, образования, транспорта, культурно-туристической среды, социальная поддержка населения.

