Собянин: Стадион «Крылья Советов» будет возрожден

Стадион «Крылья Советов», который расположен в районе Соколиная Гора Восточного административного округа на проспекте Будённого, был возведён в 1934 году для работников авиационного завода «Салют». На протяжении многих лет он также был популярным местом для занятий спортом у жителей района.

Отмечается, что последние десятилетия стадион принадлежал различным организациям. Собственники рассматривали различные варианты его дальнейшего использования. При этом инфраструктура спортивного сооружения приходила в упадок. С целью сохранить спортивное назначение объекта правительство Москвы в 2024 году выкупило имущественный комплекс стадиона «Крылья Советов».

Планируется, что благодаря обновлению стадион станет мультиспортивным пространством для занятий разными видами спорта и проведения семейного досуга, а также центром притяжения жителей Соколиной Горы.

Как рассказал Собянин, главное футбольное поле планируется оборудовать искусственным покрытием и подогревом. Также будут оборудованы тёплые раздевалки и вместительные трибуны для зрителей. Вокруг поля появится беговая дорожка, за воротами — воркаут-площадки и площадки для сдачи норм ГТО.

«Сделаем многофункциональную спортплощадку с катком и хоккейной коробкой, скейт-парк, корты для падела. Восстановим место для игры в городки. Отремонтируем центр игровых видов спорта, танцевальный центр, обновим грунтовые теннисные корты», — написал градоначальник.

В парадной части спортивного сооружения будет восстановлена зона отдыха с фонтаном. На территории стадиона также появится павильон проката с кафе и раздевалками. Работы планируется провести в 2027–2028 годах.

Ранее в Москве было реализовано несколько проектов возрождения исторических стадионов. В их числе «Металлург» на Семеновской набережной в Басманном районе. Здесь вместо старого футбольного поле оборудовали универсальную игровую арену с искусственной травой и подогревом. Устаревшие манежи уступили место крытому двухэтажному физкультурно-оздоровительномк комплексу, в котором был оборудован зал для суперлиги по волейболу с возможностью трансформации под другие виды спорта.

На территории «Металлурга» также появились современный административно-бытовой комплекс и центральная площадь. В рамках благоустройства были разбиты свыше 36,7 тысячи квадратных метров газонов, установлено более 130 фонарей и около 140 малых архитектурных форм, организована парковка.

