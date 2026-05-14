Собянин: Реконструкция Московского ипподрома близится к завершению

Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут осмотрели выполнение комплексной реконструкции Центрального московского ипподрома на Беговой улице.

«Реконструкция Центрального московского ипподрома выходит на финишную прямую. Заканчиваем работы по беговой, скаковой дорожкам, по конкуру, конюшне. И конечно, жемчужина ипподрома — это историческое здание, в котором не только проводится реставрация, оно будет приспособлено для современного использования. Все работы идут в плановом порядке, так что, я надеюсь, ко Дню города мы здесь сделаем праздник и для жителей, и для конников», — сказал Сергей Собянин.

Работы на объекте стартовали в 2024 году и сейчас подходят к завершению. После обновления площадка сможет принимать международные турниры. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что запуск ипподрома даст импульс развитию отечественного призового коневодства, а до 2035 года в рамках общества «Росипподромы» планируется модернизировать около 13 аналогичных объектов по стране.

Основная трибуна сможет вместить до двух тысяч зрителей, а зона состязаний будет соответствовать международным стандартам. После открытия на ипподроме возобновят испытания для поддержки селекционно-генетического потенциала российского коневодства, а в праздничные дни зрители смогут увидеть выступления русских троек, как это было в позапрошлом веке.

«Благодаря интенсивному освещению забеги и скачки смогут проводить и в вечернее время. Также внедрят системы автоматического хронометража, фотофиниша и видеотрансляций», — подчеркнул Сергей Собянин.

Для любителей делать ставки возобновит работу тотализатор. Специалисты сохранят также старинный ресторан и музей истории Центрального московского ипподрома. На территории ипподрома будет обеспечен доступ к вайфаю.

Центральный московский ипподром, основанный в 1834 году, — старейший в России и первый в мире рысистый ипподром. Проект реконструкции, подготовленный правительством Москвы совместно с Минсельхозом, предполагает восстановление исторического облика главного корпуса площадью более 14 тысяч квадратных метров. Специалисты уже отреставрировали квадриги и скульптуры на крыше, продолжают работы на фасадах и в интерьерах, применяя лазерное сканирование для максимальной точности.

