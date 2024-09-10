Собянин: Сразу 12 поликлиник открылись в Москве после реконструкции
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о единовременном открытии сразу 12 поликлиник после реконструкции в столице.
По его словам, уже 200 зданий поликлиник в Москве реконструировали и открыли для пациентов, еще 100 поликлиник планируется реконструировать до конца года.
Недавний социологический опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что 89% москвичей знают о программе реконструкции столичных поликлиник. Более того, 95% посетителей детских поликлиник и 87% пациентов поликлиник для взрослых позитивно оценили результаты реконструкции. Порядка 99% работников поликлиник отметили положительные изменения.
Модернизация зданий объектов здравоохранения в Москве стартовала в 2020 году. Реализация программы и строительство новых поликлиник позволят обновить 100% амбулаторного фонда столицы.
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