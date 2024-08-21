Собянин: Новая поликлиника в Академическом районе откроется до конца года

Новое головное здание поликлиники №11 в Академическом районе Москвы примет первых пациентов до конца 2024 года. Об этом во время осмотра объекта на улице Вавилова заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается в его Telegram-канале.

Собянин отметил, что новое здание поликлиники, площадью более 10 тыс. кв. м, уже построено и в настоящее время проходит пусконаладочные работы.

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«Поликлиника готова, остается завершить пусконаладочные работы и ускорить их выполнение», — добавил мэр.

Поликлиника будет обслуживать около 81 тыс. жителей и иметь возможность принимать до 1 тыс. 62 пациентов в смену. В новом учреждении будут работать как врачи общей практики, так и узкие специалисты. Оказание медицинских услуг будет соответствовать обновленным стандартам здравоохранения Москвы. Здание будет оснащено современным медицинским оборудованием, включающим более 2,6 тыс. единиц техники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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