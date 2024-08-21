Собянин: Новая поликлиника в Академическом районе откроется до конца года

Новое головное здание поликлиники №11 в Академическом районе Москвы примет первых пациентов до конца 2024 года. Об этом во время осмотра объекта на улице Вавилова заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается в его Telegram-канале.

Собянин отметил, что новое здание поликлиники, площадью более 10 тыс. кв. м, уже построено и в настоящее время проходит пусконаладочные работы.