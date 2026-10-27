Собянин: Спорткомплекс «Олимпийский» станет уникальным архитектурным объектом

Он напомнил, что исторический спорткомплекс был построен к Олимпийским играм 1980 года и уже тогда был очень современным. Однако к середине 2010-х годов он перестал отвечать стандартам качества и безопасности. Поэтому было принято решение о комплексной реконструкции с сохранением и расширением функций объекта.

По словам градоначальника, многофункциональный комплекс будет состоять из четырёх сооружений, три из которых объединит общий стилобат. Главное здание сохранит исторические черты. В нём будет открыт первый в мире концертный комплекс на высоте 50 метров и вместимостью 12 тысяч зрителей. Также здесь будут находиться первый в мире панорамный вращающийся ресторанный комплекс из 38 ресторанов, прогулочная зона под открытым небом «Олимпийский бульвар», кинокластер с 10 кинозалами.

Кроме того, в здании появится первый в мире беговой трек на высоте 41 метр и протяжённостью один километр. Собянин указал, что это зафиксированный рекорд Книги рекордов BRICS.

Второе здание - это крупнейший в мире Водный комплекс из 15 бассейнов. Также в нём откроются центры фехтования, настольного тенниса, пляжных видов спорта и единоборств. С главным зданием его соединят первым в России медиамостом, на котором будут демонстрировать визуально-световые шоу.

Третье здание — физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь жителям Москвы будут доступны ледовые площадки для хоккея и фигурного катания, а также корты для большого тенниса, залы для спортивной и художественной гимнастики, хореографии, игр с мячом, центры кёрлинга и единоборств, площадки для сквоша, падел-тенниса и др. Четвёртым сооружением станет Малый концертный комплекс для концертов и деловых мероприятий.

Мэр отметил, что параллельно строится новая станция «Достоевская» Кольцевой линии. Благодаря ей горожане и гости столицы смогут с комфортом добираться практически из любой точки города, а также с вокзалов и аэропортов.

«Новый «Олимпийский» станет уникальным архитектурным объектом, объединит в себе инновационный дух и динамику мегаполиса, создаст неповторимую городскую среду», - добавил глава Москвы, выразив уверенность в том, что спорткомплекс станет одним из самых востребованных в России.

Собянин также добавил, что в настоящее время на объекте работают более 5,5 тысячи специалистов. Готовность МФК составляет около 80%. Завершить основные работы планируется в 2027 году.

