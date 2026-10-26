Собянин: Началось строительство нового здания Большого московского цирка

По его словам, проект был подготовлен «после тщательных консультаций, проработок вместе с цирковым сообществом и горожанами». Новый дом Большого московского цирка будет уникальным по своей архитектуре и технологиям, и даст возможности для того, «чтобы продолжать лучшие традиции нашего российского цирка и создавать совершенно уникальные, интересные проекты мирового уровня».

Градоначальник рассказал, что в Мнёвниковской пойме будет создан многофункциональный театрально-зрелищный комплекс нового поколения. Его особенностью станет арена с 11 вариантами трансформации — от манежа для конных выступлений и ледовых спектаклей до водных и мультимедийных шоу. При этом менять конфигурацию можно будет за считанные минуты.

«В здании будут созданы условия для постановок, которые невозможно реализовать в традиционном манеже», - написал Собянин.

Он отметил, что общая площадь уникальной площадки составит 82,2 тысячи квадратных метров, а максимальная вместимость — пять тысяч зрителей. Высота яркого купола здания, который станет доминантой и украшением Мневниковской поймы, напоминает традиционный цирковой шатёр, достигнет почти 100 метров. Цветные декоративные элементы будут символизировать движение и пластичность этого искусства. На куполе будут установлены медиаэкраны в виде кристалла - они будут привлекать внимание москвичей и гостей столицы. Также предусмотрено размещение информационной медиастроки.

Мэр указал, что рядом с новым зданием Большого московского цирка есть станции «Мнёвники» и «Терехово» БКЛ, поэтому добраться до него будет очень удобно. А благодаря благоустроенному ландшафтному парку цирк в Мневниковской пойме станет популярным местом у граждан не только в часы представлений. Для их удобства также обустроят двухуровневый паркинг на 500 машино-мест.

Художественный руководитель Большого московского цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный, в свою очередь,заявил, что конструкция нового строения предусматривает ряд инновационных решений. В частности, в новом здании будут задействованы кинетические, лазерные, световые и проекционные технологии. Ключевой особенностью объекта станет модульная система. Благодаря ей станет возможным не только сохранение технического уровня площадки, но и внедрение современных разработок.

Собянин добавил, что завершить строительство нового здания Большого Московского цирка планируется в 2029 году.

