Собянин: Спортивный комплекс будет построен в районе Ростокино
Московские власти одобрили планы строительства двух объектов на западе и северо-востоке Москвы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, это спортивный комплекс на улице Сельскохозяйственная в районе Ростокино, а также многофункциональный бизнес-центр на улице Верейская в Можайском районе.
Собянин отметил, что инвесторы возведут их в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.
«В результате город получит свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест», – подчеркнул градоначальник, добавив, что за четыре года по указанной программе было заключено более 130 соглашений.
Ранее Собянин заявил, что более 900 км воздушных проводов перенесли под землю в Москве в рамках проекта «Чистое небо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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