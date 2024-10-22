Собянин рассказал об объектах, названных в память о легендарном вратаре Льве Яшине

В Москве установлены памятники, бюсты и мемориальные доски в честь футболиста, олимпийского чемпиона и обладателя «Золотого мяча» Льва Яшина, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В день 95-летия со дня рождения футболиста, мэр напомнил, что в честь Яшина в Москве названа улица в районе Некрасовка. Также имя спортсмена носят стадион «Динамо» и футбольная академия на его базе.

«На территории исторического стадиона "Красный Октябрь" есть памятная доска, напоминающая о том, что здесь Лев Иванович начинал свою карьеру. В его честь установлены два памятника у стадиона "Динамо" и на Аллее Славы олимпийского комплекса "Лужники", а также мемориальные доски – на двух домах столицы», – сказал Собянин.

Как добавил мэр Москвы, Яшин был приверженцем московского «Динамо». Завершив спортивную карьеру, он остался тренировать новое поколение футболистов.

