Собянин: Создание московского городского вокзала ЗИЛ завершится в 2028 году

Он напомнил, что несколько лет назад из-за прогнозного большого объёма пассажиров московские власти приняли решение продлить Троицкую линию метро от БКЛ до МЦК.

По словам градоначальника, в настоящее время на ЗИЛ «образовался большой городской вокзал», где следует создать комфортные условия для пересадки пассажиров на различные виды городского транспорта.

«Здесь будет обслуживание огромной территории ЗИЛ, в которой будут проживать десятки тысяч людей, будут созданы десятки тысяч рабочих... конечно, большой поток... для пересадки на МЦК», – подчеркнул Собянин.

Cтроительство станции «ЗИЛ» стартовало в 2021 году. Строительная готовность объекта составляет 76%. Планируется завершить формирование вокзала в 2028 году.

Ранее независимый экономист Андрей Бархота отметил, что реновация территории ЗИЛ стала одной из самых масштабных в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

