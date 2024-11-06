Собянин: Создание московского городского вокзала ЗИЛ завершится в 2028 году

Мэр российской столицы Сергей Собянин проинспектировал ход строительства станции «ЗИЛ» Троицкой линии московского метро. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Главные конструкции станции «Академическая» Троицкой линии готовы почти на 50%

Он напомнил, что несколько лет назад из-за прогнозного большого объёма пассажиров московские власти приняли решение продлить Троицкую линию метро от БКЛ до МЦК.

По словам градоначальника, в настоящее время на ЗИЛ «образовался большой городской вокзал», где следует создать комфортные условия для пересадки пассажиров на различные виды городского транспорта.

«Здесь будет обслуживание огромной территории ЗИЛ, в которой будут проживать десятки тысяч людей, будут созданы десятки тысяч рабочих... конечно, большой поток... для пересадки на МЦК», – подчеркнул Собянин.

Cтроительство станции «ЗИЛ» стартовало в 2021 году. Строительная готовность объекта составляет 76%. Планируется завершить формирование вокзала в 2028 году.

Ранее независимый экономист Андрей Бархота отметил, что реновация территории ЗИЛ стала одной из самых масштабных в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: телеграм-канал Сергея Собянина
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