Собянин: Создание московского городского вокзала ЗИЛ завершится в 2028 году
Мэр российской столицы Сергей Собянин проинспектировал ход строительства станции «ЗИЛ» Троицкой линии московского метро. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Он напомнил, что несколько лет назад из-за прогнозного большого объёма пассажиров московские власти приняли решение продлить Троицкую линию метро от БКЛ до МЦК.
По словам градоначальника, в настоящее время на ЗИЛ «образовался большой городской вокзал», где следует создать комфортные условия для пересадки пассажиров на различные виды городского транспорта.
«Здесь будет обслуживание огромной территории ЗИЛ, в которой будут проживать десятки тысяч людей, будут созданы десятки тысяч рабочих... конечно, большой поток... для пересадки на МЦК», – подчеркнул Собянин.
Cтроительство станции «ЗИЛ» стартовало в 2021 году. Строительная готовность объекта составляет 76%. Планируется завершить формирование вокзала в 2028 году.
Ранее независимый экономист Андрей Бархота отметил, что реновация территории ЗИЛ стала одной из самых масштабных в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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