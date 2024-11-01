Главные конструкции станции «Академическая» Троицкой линии готовы почти на 50%

Продолжается создание основных конструкций станции «Академическая» Троицкой линии метро, они готовы уже на половину заявил глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

По его словам, строители положили около 16 тысяч кубических метров бетона.

«Ведется устройство верхнего перекрытия платформы, продолжаются работы в зоне кассового зала западного вестибюля, а также армирование бетонного основания под эскалаторы», - отметил он.

У станции «Академической» будет два подземных вестибюля, в каждом из которых будут пешеходные переходы с лестничными выходами на обе стороны улицы Дмитрия Ульянова.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков отметил, что на объекте уже завершен вынос инженерных коммуникаций, почти закончены земляные работы.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице уделяют особое внимание качеству и безопасности на объектах строительства метро.

Глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков в свою очередь заявил, что инспекторы Комитета государственного строительного надзора следят за строительным процессом на каждом этапе. Так, с начала строительства произвели уже 11 проверок.

Ранее Собянин рассказал, что Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до Троицка. Глава Департамента гражданского строительства столицы Рафик Загрутдинов также отметил, что в здании многофункционального досугового центра на улице Грина в Северном Бутове ЮЗАО почти завершены строительно-монтажные работы.

