Собянин: Социальные расходы в 2026 году составят половину городского бюджета
В 2026 году социальные расходы составят половину расходов бюджета Москвы, или 3,2 триллиона рублей. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В законопроекте «О бюджете Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», который градоначальник внёс в Мосгордуму, предусмотрены средства на индексацию соцвыплат и увеличение фондов оплаты труда бюджетников.
Кроме того, в документе речь идёт о повышении качества предоставляемых услуг населению, реализации проектов по созданию новых производств и развитии городской инфраструктуры.
«Основными задачами бюджетной политики будут обеспечение надежной соцзащиты москвичей, поддержка реального сектора экономики для обеспечения технологического суверенитета и лидерства в критически важных высокотехнологичных отраслях, формирование комфортной и безопасной городской среды», - написал мэр.
Ранее Собянин заявил, что власти Москвы в ближайшие годы планируют значительно расширить сеть зарядных станций для электромобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Запад провоцирует Украину на продолжение войны
- Володин: Госдума приняла 144 закона о поддержке участников СВО
- Нецензурное увольнение от самарского губернатора сочли «недопустимым»
- СМИ: Уиткофф покинет администрацию Трампа и займется своим бизнесом
- Суд заочно арестовал Кара-Мурзу
- Экономист рассказал, как избежать дефицита и скачков цен на бензин
- Армия России освободила Новопавловку и Алексеевку
- От топ-менеджеров до курьеров: Почти каждый второй россиянин имеет две работы
- «Побегут за корвалолом»: Налоговый эксперт о возможном исчезновении ИП
- В Эквадоре два человека погибли при взрыве автомобиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru