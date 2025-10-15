Собянин: Социальные расходы в 2026 году составят половину городского бюджета

В законопроекте «О бюджете Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», который градоначальник внёс в Мосгордуму, предусмотрены средства на индексацию соцвыплат и увеличение фондов оплаты труда бюджетников.

Кроме того, в документе речь идёт о повышении качества предоставляемых услуг населению, реализации проектов по созданию новых производств и развитии городской инфраструктуры.

«Основными задачами бюджетной политики будут обеспечение надежной соцзащиты москвичей, поддержка реального сектора экономики для обеспечения технологического суверенитета и лидерства в критически важных высокотехнологичных отраслях, формирование комфортной и безопасной городской среды», - написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что власти Москвы в ближайшие годы планируют значительно расширить сеть зарядных станций для электромобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

