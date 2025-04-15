Собянин: Социальные координаторы работают во всех стационарах Москвы

Продажи билетов в московские театры и концертные залы выросли на 25% с начала года

Собянин: Московский парк такси – один из самых молодых в Европе

С 1 июня в столице стартует масштабный проект «Лето в Москве»

В Москве стартует масштабная выставочная программа к 80-летию Победы

Гидрометцентр: Температура воздуха в столичном регионе к выходным будет на 8 градусов выше средней нормы