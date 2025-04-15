Собянин: Социальные координаторы работают во всех стационарах Москвы

Социальные координаторы в настоящее время работают во всех стационарах Москвы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, с момента запуска проекта их усилиями были решины 350 тысяч немедицинских вопросов, треть из которых касалась психологической поддержки.

Он подчеркнул, что социальные координаторы позволяют снизить непрофильную нагрузку на медперсонал, благодаря чему у врачей остаётся больше времени на лечение пациентов.

«Социальные координаторы делают важнейшую работу: окружают пациентов заботой, помогают сохранить эмоциональное равновесие и уверенность, которые так нужны на пути к выздоровлению», — написал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что столичные разработчики могут присоединиться к инновационному развитию московской медицины и предложить свои цифровые решения в здравоохранении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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