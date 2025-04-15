Собянин: Социальные координаторы работают во всех стационарах Москвы
Социальные координаторы в настоящее время работают во всех стационарах Москвы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, с момента запуска проекта их усилиями были решины 350 тысяч немедицинских вопросов, треть из которых касалась психологической поддержки.
Он подчеркнул, что социальные координаторы позволяют снизить непрофильную нагрузку на медперсонал, благодаря чему у врачей остаётся больше времени на лечение пациентов.
«Социальные координаторы делают важнейшую работу: окружают пациентов заботой, помогают сохранить эмоциональное равновесие и уверенность, которые так нужны на пути к выздоровлению», — написал градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что столичные разработчики могут присоединиться к инновационному развитию московской медицины и предложить свои цифровые решения в здравоохранении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Wildberries отреагировал на сообщения о найме работников из КНДР
- Фурсин: Театры Москвы полны зрителей после внедрения именных билетов
- Никаб в метро привел к драке в Москве
- СМИ: США отказались подписывать заявление G7 с осуждением удара по Сумам
- Умер режиссер фильма «Гонки по вертикали» Александр Муратов
- Радиостанция ROCK FM возродила тренд на квартирники
- СМИ: Переговоры в Турции по безопасности в Черном море проходят без России
- Музаев: Представители родителей будут находиться в каждом пункте сдачи ЕГЭ
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 200 военнослужащих и две РСЗО HIMARS
- Российское посольство открылось в Доминикане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru