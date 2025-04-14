Собянин: Два знаковых объекта будут благоустроены на северо-западе Москвы
Два знаковых объекта будут благоустроены на северо-западе Москвы, в районах Хорошёво-Мневники и Куркино, сообщил глава города Сергей Собянин.
Он рассказал, что в 2023 году в районе Куркино сделали удобные транзитные и прогулочные маршруты для жителей микрорайонов 12 и 3 по Новокуркинскому шоссе.
В прошлом году благоустройство охватило бульварную зону вдоль Новокуркинского шоссе вплоть до Машкинского шоссе и дворовую территорию дома № 51 в 11 микрорайоне.
В этом году планируется обновить парк «Дубрава», здесь заменят инфраструктуру, на детских и спортивных площадках разместят новое оборудование и покрытие.
А в районе Хорошёво-Мнёвники специалисты приведут в порядок сквер у храма Александра Невского. Здесь появится детская и спортивная площадки, а также удобная дорожка для занятий бегом. Планируется оборудовать маршрут для собачников, а также дополнительно озеленить территорию.
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