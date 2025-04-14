Собянин сообщил об открытии школы, детского сада и здания суда в ТиНАО

Мэр столицы Сергей Собянин 14 марта посетил новый корпус школы №1788, рассчитанный на тысячи учеников, сообщил он в своем Telegram-канале.

По его словам, там расположен ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, спортзал и зал для мероприятий. Учащиеся теперь смогут изучать новое в рамках городских проектов «ИТ-вертикаль», «Математическая вертикаль», «Естественно-научная вертикаль».

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Помимо прочего, в составе школы №2070 открылся детский сад для 185 малышей, где расположилось многофункциональное пространство «Игронариум».

Также в Троицке открыли новое здание районного суда. Теперь его площадь стала больше почти в 8 раз. Здесь расположились 20 залов заседаний, системы безопасности, современное оборудование. Все помещения приспособлены для маломобильных граждан.

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ФОТО: телеграм-канал мэра Москвы
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