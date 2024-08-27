Сергей Собянин рассказал об обновлении московских школ и колледжей
К новому учебному году в Москве подготовлено около пяти тысяч зданий детских садов, школ и колледжей. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В ходе августовского педсовета он указал, что было построено и введено в эксплуатацию 30 новых зданий, ещё более двух тысяч отремонтировали по программе текущего ремонта.
Также Собянин рассказал о старте в 2024 году в столице стартовала масштабная программа модернизации по стандарту «Моя школа», в рамках которой к началу учебного года отремонтировали четыре здания.
«Уже можно посмотреть, как это выглядит и как будут выглядеть другие наши школы. Это новый уровень, это, по сути дела, совсем новая школа», — подчеркнул мэр.
Градоначальник также отметил, что продолжается реконструкция ещё 50 школ. Кроме того, около 100 зданий учебных заведений находится в стадии проектирования.
Ранее Собянин заявил, что к 2030 году в Москве построят более 200 новых спортобъектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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