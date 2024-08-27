Сергей Собянин рассказал об обновлении московских школ и колледжей

В ходе августовского педсовета он указал, что было построено и введено в эксплуатацию 30 новых зданий, ещё более двух тысяч отремонтировали по программе текущего ремонта.

Также Собянин рассказал о старте в 2024 году в столице стартовала масштабная программа модернизации по стандарту «Моя школа», в рамках которой к началу учебного года отремонтировали четыре здания.

«Уже можно посмотреть, как это выглядит и как будут выглядеть другие наши школы. Это новый уровень, это, по сути дела, совсем новая школа», — подчеркнул мэр.

Градоначальник также отметил, что продолжается реконструкция ещё 50 школ. Кроме того, около 100 зданий учебных заведений находится в стадии проектирования.

Ранее Собянин заявил, что к 2030 году в Москве построят более 200 новых спортобъектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».