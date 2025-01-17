Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Новый футбольный манеж открылся на востоке Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что у москвичей пользуются большим спросом все спортивные и физкультурные площадки. Но особенно москвичи любят крытые манежи и спорткомплексы в жилых районах, строительством которых занимаются предприниматели и город.

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По словам Собянина, с 2011 года инвесторы возвели в Москве больше 160 спортивных объектов. Один из них – манеж «РФЛ-Арена» имени космонавта Алексея Леонова в районе Новогиреево.

В манеже четыре круглогодичных поля с искусственной травой размером 38 на 22 м. Там могут сыграть в футбол все желающие.


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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
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