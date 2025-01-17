Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

По словам Собянина, с 2011 года инвесторы возвели в Москве больше 160 спортивных объектов. Один из них – манеж «РФЛ-Арена» имени космонавта Алексея Леонова в районе Новогиреево.

В манеже четыре круглогодичных поля с искусственной травой размером 38 на 22 м. Там могут сыграть в футбол все желающие.



