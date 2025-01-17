Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве
Новый футбольный манеж открылся на востоке Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Собянин отметил, что у москвичей пользуются большим спросом все спортивные и физкультурные площадки. Но особенно москвичи любят крытые манежи и спорткомплексы в жилых районах, строительством которых занимаются предприниматели и город.
По словам Собянина, с 2011 года инвесторы возвели в Москве больше 160 спортивных объектов. Один из них – манеж «РФЛ-Арена» имени космонавта Алексея Леонова в районе Новогиреево.
В манеже четыре круглогодичных поля с искусственной травой размером 38 на 22 м. Там могут сыграть в футбол все желающие.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Дискотека Авария» и ANNA ASTI: Что слушали россияне в новогодние праздники
- СМИ: Байден заявил, что обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине
- Режиссер Сокуров назвал Дэвида Линча путеводной звездой русского кино
- Энергопотребление сократилось на 4,9% в январе 2025 года
- Эрлинг Холанн останется в «Манчестер Сити» до 2034 года
- СМИ: Группа Coldplay установила рекорд в ОАЭ
- Молдавская «дочка» «Газпрома» признала долг перед Россией
- Россельхознадзор из-за ящура запретил ввоз животноводческой продукции из ЕС
- МВД: Мошенники под видом учителей просят у родителей коды от «Госуслуг»
- СМИ: В Русском доме в Берлине начали показывать сериал «Слово пацана»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru