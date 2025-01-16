Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

Мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли московский городской вокзал «Щербинка» МЦД-2 и подписали план-график основных мероприятий по улучшению качества обслуживания пассажиров Центрального транспортного узла на 2025–2026 годы. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что предстоящие мероприятия направлены на дополнительный комфорт для жителей. Планируется, что с нового вокзала каждый день будут уезжать около 25 тыс. человек.