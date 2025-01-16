Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2
Мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли московский городской вокзал «Щербинка» МЦД-2 и подписали план-график основных мероприятий по улучшению качества обслуживания пассажиров Центрального транспортного узла на 2025–2026 годы. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».
Он отметил, что предстоящие мероприятия направлены на дополнительный комфорт для жителей. Планируется, что с нового вокзала каждый день будут уезжать около 25 тыс. человек.
Собянин рассказал, что согласно плану развития, планируется строительство еще семи городских вокзалов в Москве, реконструкция Ленинградского вокзала, улучшение транспортного сообщения с областными центрами. Также по плану строительство ВСМ – выхода из Москвы до Зеленограда и замены подвижного состава на МЦД-3, МЦД-4.
В свою очередь Олег Белозеров отметил, что в Щербинке расположены научные подразделения компании, по результатам работы которых создается практически весь подвижной состав РЖД. Он поблагодарил столицу за совместное строительство нового вокзала, который полностью соответствует самым высоким мировым требованиям.
Также глава РЖД отметил, что количество пассажиров, перевезенных МЦД, уже превысило 1 млрд, а МЦК перевезло 1,2 млрд человек. При этом железная дорога каждый день перевозит более 1 млн 400 тысяч пассажиров.
Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, до 2035 года планируется создать и реконструировать 68 московских городских вокзалов, в результате их общее число превысит 150.
Вокзал «Щербинка» построен на месте устаревшей остановки пригородных электричек. В пешей доступности от него проживают и работают порядка 90 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru