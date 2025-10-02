Собянин сообщил об открытии монумента «Метростроителям России»

Монумент «Метростроителям России» открыли в сквере Московского Метро на Сокольнической площади. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.

Как отметил градоначальник, на этом месте в декабре 1931 года было начато строительство первой очереди метро от станции «Сокольники» до «Парка культуры» и «Смоленской».

«Монумент увековечил память о первых метростроителях... Это были по-настоящему самоотверженные люди. Вооруженные простыми инструментами — киркой и лопатой, они построили ветку в рекордные сроки и открыли ее уже в мае 1935-го», — подчеркнул Собянин.

Памятник работы скульптора Вильдара Юсупова показывает встречу первого метростроителя и нашего современника. Герои стоят в тоннеле на фоне эмблемы Мосметростроя, фигуры окружены лепестками, которые напоминают проходческий комбайн. Монумент выполнен из бронзы и гранита — одних из самых популярных материалов в оформлении московского метро.

