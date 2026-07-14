Собянин сообщил о завершении строительства школы в Ново-Переделкине

По его словам, корпус для 550 учащихся 6–11-х классов находится по адресу: Лукинская улица, дом 12. Он был возведён в рамках Адресной инвестиционной программы. Здание войдет в состав школы № 1238.

Новое четырёхэтажное здание площадью более восьми тысяч квадратных метров было построено по индивидуальному проекту. В нем создано комфортное и безопасное пространство для обучения и творчества, в том числе безбарьерная среда для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

В школе есть учебные кабинеты, обеденный зал с пищеблоком, зал для мероприятий с эстрадой, большой и малый спортивные залы, медиатека, студия хореографии, ИТ-полигон с зонами 3D-моделирования, робототехники и прототипирования. Благодаря трансформируемым перегородкам, которыми оборудована часть учебных пространств, есть возможность адаптировать кабинеты под разные форматы занятий и мероприятий.

Градоначальник указал, что для отделки интерьеров отечественные материалы, которые соответствуют всем требованиям безопасности и экологичности для образовательных учреждений. В том числе, это ПВХ-плитка с дополнительной шумоизоляцией, благодаря которой обеспечивается дополнительная защита от шума шагов и падения предметов. Отмечается, что ряд коммуникаций были аккуратно скрыты в запотолочном пространстве.

В оснащение школы вошли современные инженерные системы, обеспечивающие комфорт и безопасность учеников и педагогов. Это система вентиляции с централизованным охлаждением воздуха, охранно-тревожная сигнализация, видеонаблюдение, система контроля и управления доступом, автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией с автоматической передачей сигналов в МЧС и Росгвардию.

«Постарались, чтобы вам понравилась новая школа, — она сделана по самым последним стандартам», — заявил Собянин на встрече с учениками, родителями и учителями.

Мэр рассказал, что новое здание примет первых учеников 1 сентября 2026 года. Образовательное учреждение станет базой для практико-ориентированного обучения в профильных и предпрофессиональных классах естественно-научной, медицинской и психолого-педагогической направленностей. Планируется также проводить тренинги и мастер-классы с участием учащихся психолого-педагогических классов.

Кроме того, в 2026/2027 учебном году новое здание школы № 1238 станет базовой площадкой для проведения спортивных турниров по футболу. Они предусмотрены в рамках взаимодействия с профессиональным футбольным клубом ЦСКА.

