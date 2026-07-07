Собянин: В Москве расширили программу финансовой поддержки патентования разработок

В Москве расширили программу финансовой поддержки патентования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в России, сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» мэр столицы Сергей Собянин.

«Расширение программы позволит увеличить патентную активность московских компаний и оказать поддержку в обеспечении правовой охраны их разработок в России», — отметил он.

По словам Собянина, ранее действие программы распространялось только на изобретения и полезные модели, а теперь грант в размере 30 тысяч рублей на образец смогут получить и на промышленные образцы.

Помимо прочего размер грантов на патентование изобретения увеличили вдвое — до 150 тысяч рублей. Прием заявок осуществляется на платформе Московского инновационного кластера i.moscow.

Как также напомнил мэр Москвы, программа действует с апреля 2022 года, и за это время одобрили более 1,1 тысячи заявок инновационных компаний. Общий объем оказанной поддержки составил 318,9 миллиона рублей.

