Собянин: На востоке Москвы будет благоустроено восемь общественных пространств

Восемь общественных пространств — жилые кварталы, площади и скверы — благоустроят на востоке Москвы в этом году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Многие проекты продолжают работу, начатую в прошлые годы. Так, в 2023-м в Преображенском благоустроили территорию возле районного центра «Янтарь». В этом сезоне планируются работы во дворах на улицах Потешная, д. 2, Преображенская, д. 5/7, Атарбекова, д. 4А. Здесь появятся стритбол-площадка, тренажеры и турники, столы для настольного тенниса, качели под навесом. На месте спортплощадки и тренажерной зоны на Преображенской возведут большую игровую площадку для детей разных возрастов. У строения на улице Атарбекова создадут площадку для выгула собак. Также на территории обновят газон, высадят кусты, установят современное освещение.

В районе Богородское в прошлом году была обновлена территория Центра московского долголетия, сейчас благоустройство запланировано во дворах на Краснобогатырской улице (д. 75, к. 1-2, д.77, д. 79) и на 2-й Прогонной, д. 10. Во дворе дома 77 возведут детскую площадку «Наука и космос», у дома 75, корпус 1 — современную площадку для детей, также на 2-й Прогонной улице поменяют существующий игровой комплекс на современный. На территории высадят деревья и кусты, в том числе липы, дубы, яблони, сирень.

В Новокосино благоустроят территории домов 49 и 51 (к. 1, 2, 3) по Новокосинской улице и пешеходную зону вокруг дома 42 на Суздальской. Территорию зонируют для спорта, прогулок с детьми и тихого отдыха, имеющиеся элементы инфраструктуры сохранят, при этом модернизировав. Также здесь высадят многолетники и обновят освещение.

В Перове, где в 2023 году появились уникальные арт-объекты в технике «Перовская мурава», запланированы работы в квартале между 3-м и 4-м проездами Перова Поля, улицей 1-я Владимирская, Зеленым проспектом. Ожидается возведение игровой зоны для детей всех возрастов, воркаут-зоны, места для отдыха. На 1-1 Владимирской появятся две детские площадки, у дома 11А на Зеленом проспекте обновят покрытие в спортивной коробке, создадут зону с тренажерами и площадку для детей.

При этом в районе Восточный благоустроят дворовые территории на улице 9-я Мая у домов 23, 26 и 28. Так, у дома 26 приведут в порядок сиреневый сад, у 23-го установят игровой комплекс на детской площадке, у 28-го переоборудуют игровую зону. Рядом появятся две зоны для тихого отдыха, в спортзоне установят площадки для стритбола и панна-футбола.

В Северном Измайлове площадь Викторио Кодовильи станет сквером с двумя детскими площадками и зоной воркаута. Также здесь разобьют новые цветники и высадят около 60 остролистных кленов и пурпурных ив.

В Гольянове благоустроят прилегающую к Красноярской улице территорию, где разместят детские и спортплощадки, зоны отдыха. В частности, планируется создание спортивного кластера с большим скейт-парком и площадками для разных видов спорта, обустройство беговой дорожки и катка.

Кроме того, напротив д. 17 по Красноярской улице появится парковка для велосипедов, самокатов и сигвеев, две новые площадки для выгула собак, пикниковая зона у пруда. При этом набережную обустроят для прогулок. Параллельно планируется реабилитация двух Красноярских прудов: извлечение иловых отложений, обновление конструкции береговых полос, высадка водных растений.

В Ивановском проведут благоустройство рядом с Центром московского долголетия на улице Челябинская, дом 5Б. Здесь обустроят спортивную площадку для пожилых и маломобильных горожан, фитосад, установят парящие качели, игровую площадку для детей, универсальное игровое поле, досуговую площадку с теневым навесом.

На территории детсада № 1373 на улице Челябинской появятся сразу девять детских площадок, спортивная зона, полоса препятствий, зона для изучения ПДД. У дома 11 по этой улице также обустроят детскую площадку, кроме того, вдоль Челябинской проложат хорошо освещенную тропу, где горожане смогут выгуливать собак.

