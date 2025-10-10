Собянин сообщил о завершении реставрации восточного флигеля усадьбы Воронцово

Реставрация восточного флигеля усадьбы Воронцово — жемчужины усадебной архитектуры — завершилась в Москве. Об этом сообщил в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник назвал усадьбу уникальным памятником садово-паркового искусства и архитектуры, любимым местом отдыха горожан, подчеркнув, что завершение работ —значимое событие для сохранения культурного наследия столицы.

В усадьбе отреставрировали фасады, кровлю, стропильную систему восточного флигеля. Специалисты воссоздали завершение купола со шпилем, внутри здания установили филенчатые двери, изготовленные по историческим аналогам люстры и бра, уложили наборный паркет с розеткой-розой ветров в центральной части.

Восточному флигелю усадьбы Воронцово вернули первозданную красоту и роскошь. Открытие объекта ожидается в 2026 году.

