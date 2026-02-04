Собянин сообщил о завершении реставрации фасадов Центрального телеграфа

В Москве завершились фасадные работы в рамках реставрации здания Центрального телеграфа. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал, что объект культурного наследия регионального значения, который находится на пересечении Тверской улицы с Никитским и Газетным переулками, был построен в 1927 году.

В рамках комплексной реставрации, стартовавшей в 2022 году, были усилены фундаменты и грунты основания, обустроена подземная автостоянка, отреставрированы фасады, часы с колоколом, металлические буквы надписи «Телеграф», ажурное металлическое ограждение.

«Москвичи и гости города вновь могут увидеть глобус, почти 100 лет украшающий центральную часть фасада... он снова будет вращаться вокруг своей оси», — указал градоначальник.

Ранее Собянин заявил о завершении реставрации Швейцарского домика в усадьбе Кусково, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

