Собянин сообщил о завершении реставрации фасадов Центрального телеграфа
В Москве завершились фасадные работы в рамках реставрации здания Центрального телеграфа. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он рассказал, что объект культурного наследия регионального значения, который находится на пересечении Тверской улицы с Никитским и Газетным переулками, был построен в 1927 году.
В рамках комплексной реставрации, стартовавшей в 2022 году, были усилены фундаменты и грунты основания, обустроена подземная автостоянка, отреставрированы фасады, часы с колоколом, металлические буквы надписи «Телеграф», ажурное металлическое ограждение.
«Москвичи и гости города вновь могут увидеть глобус, почти 100 лет украшающий центральную часть фасада... он снова будет вращаться вокруг своей оси», — указал градоначальник.
Ранее Собянин заявил о завершении реставрации Швейцарского домика в усадьбе Кусково, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru