Собянин сообщил о завершении реконструкции арки главного входа Парка Горького

Он напомнил, что масштабные работы по благоустройству парка стартовали в 2024 году. Работы были рассчитаны на то, чтобы сделать его более современным и создать новые возможности для отдыха, сохранить при этом историческое своеобразие объекта.

Градоначальник рассказал, что специалисты уже закончили работу над аркой, которая является объектом культурного наследия регионального значения. Ей вернули выразительный облик. В частности, были отреставрироны фасад и кровля, двери и ограждения смотровой площадки. Также добавили подсветку.

Рядом было организовано новое благоустроенное пространство с прогулочными дорожками и местами для отдыха. Здесь выполнили озеленение, в рамках которого высадили более 15 тысяч многолетних цветущих растений, в том числе розы, гортензии, хвойные культуры. Были установлены арт-объекты.

«До конца года планируем закончить реставрацию исторической ограды Парка Горького, которая составляет единый архитектурный ансамбль с аркой. Тогда же откроем посетителей парадный вход», — отметил мэр, добавив, что благоустроенное пространство перед главным входом уже привлекает внимание посетителей парка.

Ранее Собянин рассказал о завершении реставрация уникального памятника архитектуры XVIII–XIX веков - исторического ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево, который дал название целому району города. По его словам, в рамках проекта привели в порядок белокаменные и мраморные детали, балконы и лестницы, стропильную систему, а также кровлю со слуховыми окнами и деревянные перекрытия. Помимо этого специалисты восстановили историческую пространственно-планировочную структуру интерьеров, отреставрировали изразцовые камины и парадную лестницу, воссоздали люстры, рисунок паркета и живопись на стенах Голубой гостиной.

Глава города подчеркнул, что Москва - один из мировых лидеров в области сохранения исторического и культурного наследия. Он рассказал, что за последние полтора десятка лет в столице были отреставрированы более 2,5 тысячи объектов культурного наследия. Благодаря выполненным работам 96% московских памятников находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Собянин добавил, что знаковым объектом реставрации является Центральный московский ипподром. Кроме того, восстановительные работы в МОскве ведутся на таких объектах, как здание Центрального телеграфа, объекты ВДНХ, усадьбы Кузьминки, Коломенское, Виноградово и других.

