Собянин сообщил о завершении основных работ по благоустройству набережных Яузы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале об окончании ключевых работ по благоустройству территорий вдоль реки Яузы.

По его словам, значительная часть Яузы была оформлена гранитными набережными в 1930-е годы, однако они были лишены многих удобств для москвичей, например, набережные отличались слабым освещением и узкими тротуарами.

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В частности, были благоустроены такие набережные, как Устьинская, Сыромятническая, Серебряническая, Семеновская, Русаковская, Рубцовская, Преображенская, Полуярославская, Подгороская, Николоямская, Лефортовская, Красноказарменная, Костомаровская, Золоторожская, Госпитальная, Головинская, Гануншкина, Берниковская, Андроньевская и Академика Туполева.

Перед строителями стояла ключевая задача — создать комфортное общественное пространство. В частности, были расширены тротуары благодаря оптимизации проезжей части. В Москве появились новые места для прогулок у воды и отдыха. При этом Собянин отметил, что удобнее стало не только пешеходам, но и автомобилистам, и пассажирам городского транспорта. Благодаря организации двустороннего движения увеличена пропускная способность Устьинской и Подгорской набережной, а вдоль набережных планируется высадить около 650 деревьев. Кроме того, появился велопешеходный мост между Рубцовской и Госпитальной набережными вблизи МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Также в рамках благоустройства набережных выполнялись ремонт мостов, установка малых архитектурных форм и опор освещения, монтаж павильонов наземного городского транспорта, организация пешеходных переходов, устройство газонов, замена бордюрного камня и реконструкция проезжей части и тротуаров.

Увеличилась и эстетическая привлекательность набережных: были выполнены замена чугунного ограждения, перекладка гранитных ступеней на лестничных сходах, ремонт швов карнизного камня и пескоструйная очистка бетонных стен.

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ФОТО: РИА Новости
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