Собянин: В 2025–2027 годах в Москве планируется ввести еще 259 километров дорог

Адресная инвестиционная программа Москвы включает перечень объектов, запланированных к строительству и реконструкции, рассказал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«Например, по программе в ближайшие три года планируем ввести 259 километров дорог и 45 искусственных сооружений», — добавил он.

В течение трех лет намерены завершить соединения южного направления Московского скоростного диаметра и автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Также построить новый мост через Москву-реку и благоустроить ряд набережных. Среди них Симоновская, Карамышевская и набережную Москвы-реки от парка «Фили» до территории театра «Мастерская Петра Фоменко».

