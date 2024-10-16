Собянин: В 2025–2027 годах в Москве планируется ввести еще 259 километров дорог
Адресная инвестиционная программа Москвы включает перечень объектов, запланированных к строительству и реконструкции, рассказал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
«Например, по программе в ближайшие три года планируем ввести 259 километров дорог и 45 искусственных сооружений», — добавил он.
В течение трех лет намерены завершить соединения южного направления Московского скоростного диаметра и автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
Также построить новый мост через Москву-реку и благоустроить ряд набережных. Среди них Симоновская, Карамышевская и набережную Москвы-реки от парка «Фили» до территории театра «Мастерская Петра Фоменко».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru